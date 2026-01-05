- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
9.68 USD
Pior negociação:
-7.80 USD
Lucro bruto:
15.99 USD (879 pips)
Perda bruta:
-7.80 USD (539 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (14.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.24 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
98.40%
Depósito máximo carregado:
0.74%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
2.00 USD
Perda média:
-7.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.80 USD (1)
Crescimento mensal:
0.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.80 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (7.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.82% (29.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.P
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.P
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.P
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.68 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +14.24 USD
Máxima perda consecutiva: -7.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACCapitalMarket-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
