Mark Ian Villegas

GOLDEN EAU ROUGE

Mark Ian Villegas
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 1%
ACCapitalMarket-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
9.68 USD
Худший трейд:
-7.80 USD
Общая прибыль:
15.99 USD (879 pips)
Общий убыток:
-7.80 USD (539 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.24 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.40%
Макс. загрузка депозита:
0.74%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-7.80 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.80 USD (1)
Прирост в месяц:
0.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.80 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (7.80 USD)
По эквити:
1.82% (29.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.P 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.P 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.P 340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.68 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.24 USD
Макс. убыток в серии: -7.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCapitalMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.