- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
9.68 USD
Худший трейд:
-7.80 USD
Общая прибыль:
15.99 USD (879 pips)
Общий убыток:
-7.80 USD (539 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.24 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.40%
Макс. загрузка депозита:
0.74%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.00 USD
Средний убыток:
-7.80 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.80 USD (1)
Прирост в месяц:
0.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.80 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (7.80 USD)
По эквити:
1.82% (29.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.P
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.P
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.P
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.68 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.24 USD
Макс. убыток в серии: -7.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCapitalMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
100%
9
88%
98%
2.05
0.91
USD
USD
2%
1:400