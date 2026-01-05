- 成長
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.57 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1.57 USD (215 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (1.57 USD)
最大連続利益:
1.57 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
34.05%
最大入金額:
0.42%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.57 USD
平均利益:
1.57 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.11% (2.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.57 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1.57 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 30"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 25
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
