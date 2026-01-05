- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.57 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.57 USD (215 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (1.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
46.95%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (4.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.57 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 25
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
100%
1
100%
47%
n/a
1.57
USD
USD
0%
1:500