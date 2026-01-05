- Wachstum
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.57 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1.57 USD (215 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (1.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.57 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
45.11%
Max deposit load:
0.42%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.16% (3.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.57 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 30" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 25
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
