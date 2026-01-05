- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
21 (95.45%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.55%)
Mejor transacción:
6.54 USD
Peor transacción:
-3.36 USD
Beneficio Bruto:
55.13 USD (5 077 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.36 USD (446 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (28.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.69 USD (12)
Ratio de Sharpe:
1.14
Actividad comercial:
95.78%
Carga máxima del depósito:
5.33%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
15.41
Transacciones Largas:
3 (13.64%)
Transacciones Cortas:
19 (86.36%)
Factor de Beneficio:
16.41
Beneficio Esperado:
2.35 USD
Beneficio medio:
2.63 USD
Pérdidas medias:
-3.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.36 USD (0.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.16% (3.36 USD)
De fondos:
6.76% (142.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD
|9
|GBPCAD
|8
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD
|19
|GBPCAD
|16
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD
|1.8K
|GBPCAD
|1.5K
|EURUSD
|843
|GBPUSD
|515
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.54 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 5
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 5
|0.00 × 3
|
TiranForex-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.03 × 40
|
ICMarkets-Live10
|0.03 × 67
|
XMGlobal-Real 9
|0.03 × 33
|
KOT-Live2
|0.07 × 99
|
ICMarketsSC-Live26
|0.13 × 153
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 30
|0.61 × 357
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.66 × 601
|
Axi-US888-Live
|0.74 × 68
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 546
|
XMGlobal-Real 46
|1.00 × 1028
|
PacificUnionLLC-Live
|1.08 × 25
|
XMGlobal-Real 2
|1.49 × 486
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 18
|
XMGlobal-Real 41
|1.61 × 28
|
BDSwissGlobal-Real04
|2.00 × 2
|
FBS-Real-6
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|2.29 × 7
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
100%
22
95%
96%
16.40
2.35
USD
USD
7%
1:500