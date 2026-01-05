- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
16 (94.11%)
손실 거래:
1 (5.88%)
최고의 거래:
6.54 USD
최악의 거래:
-3.36 USD
총 수익:
45.29 USD (3 994 pips)
총 손실:
-3.36 USD (446 pips)
연속 최대 이익:
9 (26.44 USD)
샤프 비율:
1.10
거래 활동:
94.78%
최대 입금량:
4.01%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
12.48
롱(주식매수):
3 (17.65%)
숏(주식차입매도):
14 (82.35%)
수익 요인:
13.48
기대수익:
2.47 USD
평균 이익:
2.83 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.36 USD)
월별 성장률:
2.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.36 USD (0.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.16% (3.36 USD)
자본금별:
4.69% (98.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|6
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|13
|GBPCAD
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|1.2K
|GBPCAD
|968
|EURUSD
|843
|GBPUSD
|515
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.54 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +26.44 USD
연속 최대 손실: -3.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 30"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 5
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 5
|0.00 × 3
|
TiranForex-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.03 × 40
|
ICMarkets-Live10
|0.03 × 67
|
XMGlobal-Real 9
|0.03 × 33
|
KOT-Live2
|0.07 × 99
|
ICMarketsSC-Live26
|0.13 × 153
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 30
|0.61 × 357
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.66 × 601
|
Axi-US888-Live
|0.74 × 68
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 546
|
XMGlobal-Real 46
|1.00 × 1028
|
PacificUnionLLC-Live
|1.08 × 25
|
XMGlobal-Real 2
|1.49 × 486
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 18
|
XMGlobal-Real 41
|1.61 × 28
|
BDSwissGlobal-Real04
|2.00 × 2
|
FBS-Real-6
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|2.29 × 7
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
100%
17
94%
95%
13.47
2.47
USD
USD
5%
1:500