Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 7 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 6 XMGlobal-Real 46 0.00 × 25 XMGlobal-Real 30 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 16 XMGlobal-Real 2 0.00 × 2 Exness-Real28 0.00 × 1