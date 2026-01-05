- 成長
トレード:
11
利益トレード:
7 (63.63%)
損失トレード:
4 (36.36%)
ベストトレード:
5.90 USD
最悪のトレード:
-5.37 USD
総利益:
32.51 USD (565 pips)
総損失:
-12.49 USD (216 pips)
最大連続の勝ち:
2 (10.25 USD)
最大連続利益:
10.25 USD (2)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.31%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.73
長いトレード:
3 (27.27%)
短いトレード:
8 (72.73%)
プロフィットファクター:
2.60
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
4.64 USD
平均損失:
-3.12 USD
最大連続の負け:
2 (-1.90 USD)
最大連続損失:
-5.37 USD (1)
月間成長:
1.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.37 USD (0.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.53% (5.37 USD)
エクイティによる:
0.11% (1.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|349
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
