- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
5.90 USD
最差交易:
-5.37 USD
毛利:
32.51 USD (565 pips)
毛利亏损:
-12.49 USD (216 pips)
最大连续赢利:
2 (10.25 USD)
最大连续盈利:
10.25 USD (2)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.73
长期交易:
3 (27.27%)
短期交易:
8 (72.73%)
利润因子:
2.60
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
4.64 USD
平均损失:
-3.12 USD
最大连续失误:
2 (-1.90 USD)
最大连续亏损:
-5.37 USD (1)
每月增长:
1.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.37 USD (0.53%)
相对跌幅:
结余:
0.53% (5.37 USD)
净值:
0.11% (1.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|349
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.90 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.25 USD
最大连续亏损: -1.90 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
11
63%
100%
2.60
1.82
USD
USD
1%
1:500