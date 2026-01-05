- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
5.90 USD
Худший трейд:
-5.37 USD
Общая прибыль:
32.51 USD (565 pips)
Общий убыток:
-12.49 USD (216 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (10.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
9.60%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.73
Длинных трейдов:
3 (27.27%)
Коротких трейдов:
8 (72.73%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
4.64 USD
Средний убыток:
-3.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.37 USD (1)
Прирост в месяц:
1.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.37 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.53% (5.37 USD)
По эквити:
0.11% (1.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|349
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
