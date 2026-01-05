СигналыРазделы
Jin Luo

FTH1000USD

Jin Luo
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
5.90 USD
Худший трейд:
-5.37 USD
Общая прибыль:
32.51 USD (565 pips)
Общий убыток:
-12.49 USD (216 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (10.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.25 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
9.60%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.73
Длинных трейдов:
3 (27.27%)
Коротких трейдов:
8 (72.73%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
4.64 USD
Средний убыток:
-3.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.37 USD (1)
Прирост в месяц:
1.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.37 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.53% (5.37 USD)
По эквити:
0.11% (1.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 20
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 349
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.90 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.25 USD
Макс. убыток в серии: -1.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

www.forextradehelper.com
Нет отзывов
2026.01.05 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
