- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
7 (63.63%)
Negociações com perda:
4 (36.36%)
Melhor negociação:
5.90 USD
Pior negociação:
-5.37 USD
Lucro bruto:
32.51 USD (565 pips)
Perda bruta:
-12.49 USD (216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (10.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.25 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.73
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
4.64 USD
Perda média:
-3.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.37 USD (1)
Crescimento mensal:
1.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.37 USD (0.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.53% (5.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (1.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|349
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
11
63%
100%
2.60
1.82
USD
USD
1%
1:500