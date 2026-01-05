- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
7 (63.63%)
손실 거래:
4 (36.36%)
최고의 거래:
5.90 USD
최악의 거래:
-5.37 USD
총 수익:
32.51 USD (565 pips)
총 손실:
-12.49 USD (216 pips)
연속 최대 이익:
2 (10.25 USD)
연속 최대 이익:
10.25 USD (2)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
9.60%
최대 입금량:
2.31%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.73
롱(주식매수):
3 (27.27%)
숏(주식차입매도):
8 (72.73%)
수익 요인:
2.60
기대수익:
1.82 USD
평균 이익:
4.64 USD
평균 손실:
-3.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.90 USD)
연속 최대 손실:
-5.37 USD (1)
월별 성장률:
1.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.37 USD (0.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.53% (5.37 USD)
자본금별:
0.11% (1.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|349
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.90 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.25 USD
연속 최대 손실: -1.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-Server1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
11
63%
10%
2.60
1.82
USD
USD
1%
1:500