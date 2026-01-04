- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
1 621.71 USD
最悪のトレード:
-99.60 USD
総利益:
2 296.05 USD (31 956 pips)
総損失:
-144.70 USD (1 447 pips)
最大連続の勝ち:
4 (362.24 USD)
最大連続利益:
1 861.71 USD (2)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
21.60
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
15.87
期待されたペイオフ:
239.04 USD
平均利益:
328.01 USD
平均損失:
-72.35 USD
最大連続の負け:
1 (-99.60 USD)
最大連続損失:
-99.60 USD (1)
月間成長:
84.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.60 USD (4.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-VIP
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-VIP
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 621.71 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +362.24 USD
最大連続損失: -99.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし