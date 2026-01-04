SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Kurapika
Yun Fei Kang

Kurapika

Yun Fei Kang
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
1 621.71 USD
Pior negociação:
-99.60 USD
Lucro bruto:
2 296.05 USD (31 956 pips)
Perda bruta:
-144.70 USD (1 447 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (362.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 861.71 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
21.60
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
15.87
Valor esperado:
239.04 USD
Lucro médio:
328.01 USD
Perda média:
-72.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-99.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-99.60 USD (1)
Crescimento mensal:
84.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
99.60 USD (4.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-VIP 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-VIP 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-VIP 31K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 621.71 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +362.24 USD
Máxima perda consecutiva: -99.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.04 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.04 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar