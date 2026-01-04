- 成长
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
1 621.71 USD
最差交易:
-99.60 USD
毛利:
2 296.05 USD (31 956 pips)
毛利亏损:
-144.70 USD (1 447 pips)
最大连续赢利:
4 (362.24 USD)
最大连续盈利:
1 861.71 USD (2)
夏普比率:
0.50
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
21.60
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
15.87
预期回报:
239.04 USD
平均利润:
328.01 USD
平均损失:
-72.35 USD
最大连续失误:
1 (-99.60 USD)
最大连续亏损:
-99.60 USD (1)
每月增长:
84.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
99.60 USD (4.17%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-VIP
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-VIP
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
