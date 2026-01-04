SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kurapika
Yun Fei Kang

Kurapika

Yun Fei Kang
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
1 621.71 USD
Schlechtester Trade:
-99.60 USD
Bruttoprofit:
2 296.05 USD (31 956 pips)
Bruttoverlust:
-144.70 USD (1 447 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (362.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 861.71 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
21.60
Long-Positionen:
6 (66.67%)
Short-Positionen:
3 (33.33%)
Profit-Faktor:
15.87
Mathematische Gewinnerwartung:
239.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
328.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-99.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-99.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
84.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
99.60 USD (4.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-VIP 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 31K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 621.71 USD
Schlechtester Trade: -100 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +362.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.04 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.04 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
