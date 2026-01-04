SegnaliSezioni
Yun Fei Kang

Kurapika

Yun Fei Kang
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
1 621.71 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
2 296.05 USD (31 956 pips)
Perdita lorda:
-144.70 USD (1 447 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (362.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 861.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.60
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
15.87
Profitto previsto:
239.04 USD
Profitto medio:
328.01 USD
Perdita media:
-72.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-99.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.60 USD (1)
Crescita mensile:
84.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.60 USD (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP 31K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 621.71 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +362.24 USD
Massima perdita consecutiva: -99.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.04 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.04 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
