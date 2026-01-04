- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
1 621.71 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
2 296.05 USD (31 956 pips)
Perdita lorda:
-144.70 USD (1 447 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (362.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 861.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.60
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
15.87
Profitto previsto:
239.04 USD
Profitto medio:
328.01 USD
Perdita media:
-72.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-99.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.60 USD (1)
Crescita mensile:
84.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.60 USD (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-VIP
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-VIP
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 621.71 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +362.24 USD
Massima perdita consecutiva: -99.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
