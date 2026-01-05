- 成長
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
7.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
13.67 USD (1 569 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (13.67 USD)
最大連続利益:
13.67 USD (8)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (12.50%)
短いトレード:
7 (87.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|2
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|9
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|879
|GBPNZD.s
|314
|GBPCAD.s
|87
|NZDCAD.s
|112
|GBPCHF.s
|87
|AUDNZD.s
|90
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.52 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +13.67 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
