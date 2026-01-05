- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
20 (90.90%)
Убыточных трейдов:
2 (9.09%)
Лучший трейд:
12.51 USD
Худший трейд:
-4.35 USD
Общая прибыль:
57.99 USD (4 164 pips)
Общий убыток:
-5.01 USD (467 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (37.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.57 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
14.26%
Макс. загрузка депозита:
16.29%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
10.57
Длинных трейдов:
1 (4.55%)
Коротких трейдов:
21 (95.45%)
Профит фактор:
11.57
Мат. ожидание:
2.41 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.01 USD (2)
Прирост в месяц:
1.77%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.01 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.16% (5.01 USD)
По эквити:
14.72% (449.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|48
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|3K
|GBPNZD.s
|314
|GBPCAD.s
|87
|NZDCAD.s
|112
|GBPCHF.s
|87
|AUDNZD.s
|90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +12.51 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +37.57 USD
Макс. убыток в серии: -5.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
