- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
7.52 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
13.67 USD (1 569 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.77
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (12.50%)
Transacciones Cortas:
7 (87.50%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
1.71 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|2
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|9
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|879
|GBPNZD.s
|314
|GBPCAD.s
|87
|NZDCAD.s
|112
|GBPCHF.s
|87
|AUDNZD.s
|90
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.52 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +13.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
