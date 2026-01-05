- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
7.52 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
13.67 USD (1 569 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (13.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.67 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (12.50%)
Negociações curtas:
7 (87.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
1.71 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|2
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|9
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|879
|GBPNZD.s
|314
|GBPCAD.s
|87
|NZDCAD.s
|112
|GBPCHF.s
|87
|AUDNZD.s
|90
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.52 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +13.67 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários