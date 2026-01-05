- 자본
- 축소
트레이드:
82
이익 거래:
46 (56.09%)
손실 거래:
36 (43.90%)
최고의 거래:
13.56 USD
최악의 거래:
-125.18 USD
총 수익:
115.08 USD (8 691 pips)
총 손실:
-927.71 USD (28 401 pips)
연속 최대 이익:
16 (37.57 USD)
연속 최대 이익:
37.57 USD (16)
샤프 비율:
-0.37
거래 활동:
52.35%
최대 입금량:
24.90%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
82
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.93
롱(주식매수):
24 (29.27%)
숏(주식차입매도):
58 (70.73%)
수익 요인:
0.12
기대수익:
-9.91 USD
평균 이익:
2.50 USD
평균 손실:
-25.77 USD
연속 최대 손실:
10 (-229.90 USD)
연속 최대 손실:
-656.97 USD (9)
월별 성장률:
-27.09%
Algo 트레이딩:
53%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
824.48 USD
최대한의:
877.46 USD (28.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.74% (877.46 USD)
자본금별:
14.72% (449.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|55
|GBPNZD.s
|8
|GBPCAD.s
|5
|GBPCHF.s
|4
|AUDNZD.s
|3
|NZDCAD.s
|2
|AUDCAD.s
|2
|EURCHF.s
|1
|CHFJPY.s
|1
|EURAUD.s
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-811
|GBPNZD.s
|3
|GBPCAD.s
|-4
|GBPCHF.s
|2
|AUDNZD.s
|0
|NZDCAD.s
|1
|AUDCAD.s
|-1
|EURCHF.s
|0
|CHFJPY.s
|-3
|EURAUD.s
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-20K
|GBPNZD.s
|534
|GBPCAD.s
|-554
|GBPCHF.s
|139
|AUDNZD.s
|78
|NZDCAD.s
|199
|AUDCAD.s
|-137
|EURCHF.s
|-37
|CHFJPY.s
|-400
|EURAUD.s
|-14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.56 USD
최악의 거래: -125 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +37.57 USD
연속 최대 손실: -229.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
-27%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
2
53%
82
56%
52%
0.12
-9.91
USD
USD
29%
1:500