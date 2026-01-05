- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
20 (90.90%)
亏损交易:
2 (9.09%)
最好交易:
12.51 USD
最差交易:
-4.35 USD
毛利:
57.99 USD (4 164 pips)
毛利亏损:
-5.01 USD (467 pips)
最大连续赢利:
16 (37.57 USD)
最大连续盈利:
37.57 USD (16)
夏普比率:
0.72
交易活动:
18.54%
最大入金加载:
16.29%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
10.57
长期交易:
1 (4.55%)
短期交易:
21 (95.45%)
利润因子:
11.57
预期回报:
2.41 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-2.51 USD
最大连续失误:
2 (-5.01 USD)
最大连续亏损:
-5.01 USD (2)
每月增长:
1.77%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.01 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.16% (5.01 USD)
净值:
14.72% (449.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|48
|GBPNZD.s
|2
|GBPCAD.s
|1
|NZDCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|3K
|GBPNZD.s
|314
|GBPCAD.s
|87
|NZDCAD.s
|112
|GBPCHF.s
|87
|AUDNZD.s
|90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.51 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +37.57 USD
最大连续亏损: -5.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
2
63%
22
90%
19%
11.57
2.41
USD
USD
15%
1:500