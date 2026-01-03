- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
35 (85.36%)
損失トレード:
6 (14.63%)
ベストトレード:
17.01 USD
最悪のトレード:
-45.00 USD
総利益:
172.62 USD (55 089 pips)
総損失:
-97.03 USD (48 964 pips)
最大連続の勝ち:
11 (92.79 USD)
最大連続利益:
92.79 USD (11)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
38.93%
最大入金額:
22.96%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
9 (21.95%)
短いトレード:
32 (78.05%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
1.84 USD
平均利益:
4.93 USD
平均損失:
-16.17 USD
最大連続の負け:
2 (-5.18 USD)
最大連続損失:
-45.00 USD (1)
月間成長:
3.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.66 USD
最大の:
66.60 USD (3.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.30% (66.60 USD)
エクイティによる:
13.47% (262.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.01 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +92.79 USD
最大連続損失: -5.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
レビューなし
