Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
35 (85.36%)
Transacciones Irrentables:
6 (14.63%)
Mejor transacción:
17.01 USD
Peor transacción:
-45.00 USD
Beneficio Bruto:
172.62 USD (55 089 pips)
Pérdidas Brutas:
-97.03 USD (48 964 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (92.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.79 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
31.96%
Carga máxima del depósito:
22.96%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
9 (21.95%)
Transacciones Cortas:
32 (78.05%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
1.84 USD
Beneficio medio:
4.93 USD
Pérdidas medias:
-16.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.66 USD
Máxima:
66.60 USD (3.30%)
Reducción relativa:
De balance:
3.30% (66.60 USD)
De fondos:
13.47% (262.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.01 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +92.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
