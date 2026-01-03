- 자본
- 축소
트레이드:
192
이익 거래:
156 (81.25%)
손실 거래:
36 (18.75%)
최고의 거래:
22.73 USD
최악의 거래:
-47.36 USD
총 수익:
749.11 USD (282 514 pips)
총 손실:
-356.33 USD (222 164 pips)
연속 최대 이익:
11 (92.79 USD)
연속 최대 이익:
92.79 USD (11)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
39.54%
최대 입금량:
22.96%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
192
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
3.99
롱(주식매수):
71 (36.98%)
숏(주식차입매도):
121 (63.02%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
4.80 USD
평균 손실:
-9.90 USD
연속 최대 손실:
3 (-98.36 USD)
연속 최대 손실:
-98.36 USD (3)
월별 성장률:
19.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
50.66 USD
최대한의:
98.36 USD (4.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.46% (98.36 USD)
자본금별:
13.47% (262.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|393
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|60K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.73 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +92.79 USD
연속 최대 손실: -98.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 66 USD
20%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
1
0%
192
81%
40%
2.10
2.05
USD
USD
13%
1:500