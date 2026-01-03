리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Activtrades-Classic 2 Server 0.00 × 3 OctaFX-Real3 0.00 × 82 Exness-Real15 0.00 × 21 KOT-Live3 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 20 FOXMarkets-Live 0.00 × 70 CabanaCapitals-Live 0.00 × 6 Tickmill-Live10 0.00 × 1 GMI-Live08 0.00 × 53 MaxrichGroup-Real 0.00 × 21 DooPrime-Live 2 0.00 × 21 HantecMarkets-Server1 0.00 × 15 MFMSecurities-Real 0.00 × 1 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 OxSecurities-Demo 0.00 × 5 Exness-Real17 0.00 × 31 Graphene-Server 0.00 × 1 MEXAtlantic-Real 0.00 × 3 LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 26 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 12 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 6 JustForex-Demo 0.00 × 111 TegasFX-Live-UK 0.00 × 1 374 더...