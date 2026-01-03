- 成长
交易:
36
盈利交易:
31 (86.11%)
亏损交易:
5 (13.89%)
最好交易:
17.01 USD
最差交易:
-45.00 USD
毛利:
159.24 USD (48 402 pips)
毛利亏损:
-95.85 USD (47 784 pips)
最大连续赢利:
11 (92.79 USD)
最大连续盈利:
92.79 USD (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
31.09%
最大入金加载:
22.96%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
38
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
0.95
长期交易:
4 (11.11%)
短期交易:
32 (88.89%)
利润因子:
1.66
预期回报:
1.76 USD
平均利润:
5.14 USD
平均损失:
-19.17 USD
最大连续失误:
2 (-5.18 USD)
最大连续亏损:
-45.00 USD (1)
每月增长:
3.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.66 USD
最大值:
66.60 USD (3.30%)
相对跌幅:
结余:
3.30% (66.60 USD)
净值:
13.47% (262.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|618
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.01 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +92.79 USD
最大连续亏损: -5.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月66 USD
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
36
86%
31%
1.66
1.76
USD
USD
13%
1:500