- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
35 (85.36%)
Negociações com perda:
6 (14.63%)
Melhor negociação:
17.01 USD
Pior negociação:
-45.00 USD
Lucro bruto:
172.62 USD (55 089 pips)
Perda bruta:
-97.03 USD (48 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (92.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.79 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
38.93%
Depósito máximo carregado:
22.96%
Último negócio:
32 minutos atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
9 (21.95%)
Negociações curtas:
32 (78.05%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
1.84 USD
Lucro médio:
4.93 USD
Perda média:
-16.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.00 USD (1)
Crescimento mensal:
3.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.66 USD
Máximo:
66.60 USD (3.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.30% (66.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.47% (262.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.01 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +92.79 USD
Máxima perda consecutiva: -5.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
66 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
41
85%
39%
1.77
1.84
USD
USD
13%
1:500