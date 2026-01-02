- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
28 (82.35%)
損失トレード:
6 (17.65%)
ベストトレード:
8.00 USD
最悪のトレード:
-1.55 USD
総利益:
63.46 USD (4 840 pips)
総損失:
-3.97 USD (329 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.86 USD)
最大連続利益:
19.47 USD (5)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
11.39%
最大入金額:
30.32%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
38.38
長いトレード:
31 (91.18%)
短いトレード:
3 (8.82%)
プロフィットファクター:
15.98
期待されたペイオフ:
1.75 USD
平均利益:
2.27 USD
平均損失:
-0.66 USD
最大連続の負け:
1 (-1.55 USD)
最大連続損失:
-1.55 USD (1)
月間成長:
7.93%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.55 USD (0.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.21% (1.55 USD)
エクイティによる:
8.48% (66.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|59
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.86 USD
最大連続損失: -1.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TopFX-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
1
73%
34
82%
11%
15.98
1.75
USD
USD
8%
1:500