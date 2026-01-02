- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
28 (82.35%)
亏损交易:
6 (17.65%)
最好交易:
8.00 USD
最差交易:
-1.55 USD
毛利:
63.46 USD (4 840 pips)
毛利亏损:
-3.97 USD (329 pips)
最大连续赢利:
7 (4.86 USD)
最大连续盈利:
19.47 USD (5)
夏普比率:
0.74
交易活动:
11.39%
最大入金加载:
30.32%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
38.38
长期交易:
31 (91.18%)
短期交易:
3 (8.82%)
利润因子:
15.98
预期回报:
1.75 USD
平均利润:
2.27 USD
平均损失:
-0.66 USD
最大连续失误:
1 (-1.55 USD)
最大连续亏损:
-1.55 USD (1)
每月增长:
7.93%
算法交易:
73%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.55 USD (0.21%)
相对跌幅:
结余:
0.21% (1.55 USD)
净值:
8.48% (66.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|59
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.86 USD
最大连续亏损: -1.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TopFX-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
