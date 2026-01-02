- 자본
- 축소
트레이드:
110
이익 거래:
92 (83.63%)
손실 거래:
18 (16.36%)
최고의 거래:
10.36 USD
최악의 거래:
-5.14 USD
총 수익:
186.13 USD (17 077 pips)
총 손실:
-16.07 USD (1 532 pips)
연속 최대 이익:
12 (39.44 USD)
연속 최대 이익:
39.44 USD (12)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
24.39%
최대 입금량:
66.46%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
33.09
롱(주식매수):
107 (97.27%)
숏(주식차입매도):
3 (2.73%)
수익 요인:
11.58
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-0.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.59 USD)
연속 최대 손실:
-5.14 USD (1)
월별 성장률:
23.13%
Algo 트레이딩:
59%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.14 USD (0.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.59% (5.14 USD)
자본금별:
51.85% (436.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.36 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +39.44 USD
연속 최대 손실: -0.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TopFX-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
59%
110
83%
24%
11.58
1.55
USD
USD
52%
1:500