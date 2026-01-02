- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
28 (82.35%)
Убыточных трейдов:
6 (17.65%)
Лучший трейд:
8.00 USD
Худший трейд:
-1.55 USD
Общая прибыль:
63.46 USD (4 840 pips)
Общий убыток:
-3.97 USD (329 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.47 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
17.56%
Макс. загрузка депозита:
30.32%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
38.38
Длинных трейдов:
31 (91.18%)
Коротких трейдов:
3 (8.82%)
Профит фактор:
15.98
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
-0.66 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.55 USD (1)
Прирост в месяц:
7.93%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.55 USD (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.21% (1.55 USD)
По эквити:
8.48% (66.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|59
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
