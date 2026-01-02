- Crescimento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
28 (82.35%)
Negociações com perda:
6 (17.65%)
Melhor negociação:
8.00 USD
Pior negociação:
-1.55 USD
Lucro bruto:
63.46 USD (4 840 pips)
Perda bruta:
-3.97 USD (329 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.47 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
11.39%
Depósito máximo carregado:
30.32%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
38.38
Negociações longas:
31 (91.18%)
Negociações curtas:
3 (8.82%)
Fator de lucro:
15.98
Valor esperado:
1.75 USD
Lucro médio:
2.27 USD
Perda média:
-0.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.55 USD (1)
Crescimento mensal:
7.93%
Algotrading:
73%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.55 USD (0.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.21% (1.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.48% (66.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|59
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TopFX-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
