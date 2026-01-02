シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trading Journey
Fendi Pramono

Trading Journey

Fendi Pramono
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -4%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
2 (18.18%)
損失トレード:
9 (81.82%)
ベストトレード:
23.75 USD
最悪のトレード:
-26.47 USD
総利益:
47.29 USD (476 pips)
総損失:
-233.94 USD (1 317 pips)
最大連続の勝ち:
2 (47.29 USD)
最大連続利益:
47.29 USD (2)
シャープレシオ:
-0.87
取引アクティビティ:
79.83%
最大入金額:
21.93%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.80
長いトレード:
6 (54.55%)
短いトレード:
5 (45.45%)
プロフィットファクター:
0.20
期待されたペイオフ:
-16.97 USD
平均利益:
23.65 USD
平均損失:
-25.99 USD
最大連続の負け:
9 (-233.94 USD)
最大連続損失:
-233.94 USD (9)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
233.94 USD
最大の:
233.94 USD (4.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.68% (233.94 USD)
エクイティによる:
2.55% (125.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADCHFb 3
AUDCHFb 3
GBPAUDb 3
NZDUSDb 1
EURAUDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADCHFb -78
AUDCHFb -79
GBPAUDb -77
NZDUSDb 24
EURAUDb 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADCHFb -345
AUDCHFb -237
GBPAUDb -735
NZDUSDb 113
EURAUDb 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.75 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +47.29 USD
最大連続損失: -233.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
