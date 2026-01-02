- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
2 (18.18%)
損失トレード:
9 (81.82%)
ベストトレード:
23.75 USD
最悪のトレード:
-26.47 USD
総利益:
47.29 USD (476 pips)
総損失:
-233.94 USD (1 317 pips)
最大連続の勝ち:
2 (47.29 USD)
最大連続利益:
47.29 USD (2)
シャープレシオ:
-0.87
取引アクティビティ:
79.83%
最大入金額:
21.93%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.80
長いトレード:
6 (54.55%)
短いトレード:
5 (45.45%)
プロフィットファクター:
0.20
期待されたペイオフ:
-16.97 USD
平均利益:
23.65 USD
平均損失:
-25.99 USD
最大連続の負け:
9 (-233.94 USD)
最大連続損失:
-233.94 USD (9)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
233.94 USD
最大の:
233.94 USD (4.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.68% (233.94 USD)
エクイティによる:
2.55% (125.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADCHFb
|3
|AUDCHFb
|3
|GBPAUDb
|3
|NZDUSDb
|1
|EURAUDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADCHFb
|-78
|AUDCHFb
|-79
|GBPAUDb
|-77
|NZDUSDb
|24
|EURAUDb
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADCHFb
|-345
|AUDCHFb
|-237
|GBPAUDb
|-735
|NZDUSDb
|113
|EURAUDb
|363
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.75 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +47.29 USD
最大連続損失: -233.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
