- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
9 (20.00%)
손실 거래:
36 (80.00%)
최고의 거래:
72.10 USD
최악의 거래:
-26.47 USD
총 수익:
327.47 USD (3 970 pips)
총 손실:
-883.78 USD (5 939 pips)
연속 최대 이익:
6 (186.20 USD)
연속 최대 이익:
186.20 USD (6)
샤프 비율:
-0.49
거래 활동:
96.37%
최대 입금량:
21.93%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
14 (31.11%)
숏(주식차입매도):
31 (68.89%)
수익 요인:
0.37
기대수익:
-12.36 USD
평균 이익:
36.39 USD
평균 손실:
-24.55 USD
연속 최대 손실:
13 (-312.17 USD)
연속 최대 손실:
-312.17 USD (13)
월별 성장률:
-11.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
556.31 USD
최대한의:
556.31 USD (11.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.13% (556.31 USD)
자본금별:
2.55% (125.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADCHFb
|6
|NZDUSDb
|6
|USDCHFb
|6
|AUDCHFb
|3
|GBPAUDb
|3
|EURAUDb
|3
|CADJPYb
|3
|NZDCHFb
|3
|GBPUSDb
|3
|NZDJPYb
|3
|EURCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|EURCHFb
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADCHFb
|-149
|NZDUSDb
|-33
|USDCHFb
|-145
|AUDCHFb
|-79
|GBPAUDb
|-77
|EURAUDb
|144
|CADJPYb
|-26
|NZDCHFb
|-71
|GBPUSDb
|-70
|NZDJPYb
|-73
|EURCADb
|-70
|GBPNZDb
|69
|EURCHFb
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADCHFb
|-564
|NZDUSDb
|-162
|USDCHFb
|-744
|AUDCHFb
|-237
|GBPAUDb
|-735
|EURAUDb
|2.2K
|CADJPYb
|-209
|NZDCHFb
|-420
|GBPUSDb
|-756
|NZDJPYb
|-639
|EURCADb
|-936
|GBPNZDb
|1.1K
|EURCHFb
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +72.10 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +186.20 USD
연속 최대 손실: -312.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
