Fendi Pramono

Trading Journey

Fendi Pramono
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -4%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
2 (18.18%)
Negociações com perda:
9 (81.82%)
Melhor negociação:
23.75 USD
Pior negociação:
-26.47 USD
Lucro bruto:
47.29 USD (476 pips)
Perda bruta:
-233.94 USD (1 317 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (47.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.29 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.87
Atividade de negociação:
79.83%
Depósito máximo carregado:
21.93%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.80
Negociações longas:
6 (54.55%)
Negociações curtas:
5 (45.45%)
Fator de lucro:
0.20
Valor esperado:
-16.97 USD
Lucro médio:
23.65 USD
Perda média:
-25.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-233.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.94 USD (9)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
233.94 USD
Máximo:
233.94 USD (4.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.68% (233.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (125.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADCHFb 3
AUDCHFb 3
GBPAUDb 3
NZDUSDb 1
EURAUDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADCHFb -78
AUDCHFb -79
GBPAUDb -77
NZDUSDb 24
EURAUDb 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADCHFb -345
AUDCHFb -237
GBPAUDb -735
NZDUSDb 113
EURAUDb 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trading Journey
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
4.8K
USD
1
100%
11
18%
80%
0.20
-16.97
USD
5%
1:200
