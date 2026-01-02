- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
2 (18.18%)
Negociações com perda:
9 (81.82%)
Melhor negociação:
23.75 USD
Pior negociação:
-26.47 USD
Lucro bruto:
47.29 USD (476 pips)
Perda bruta:
-233.94 USD (1 317 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (47.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.29 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.87
Atividade de negociação:
79.83%
Depósito máximo carregado:
21.93%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.80
Negociações longas:
6 (54.55%)
Negociações curtas:
5 (45.45%)
Fator de lucro:
0.20
Valor esperado:
-16.97 USD
Lucro médio:
23.65 USD
Perda média:
-25.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-233.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.94 USD (9)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
233.94 USD
Máximo:
233.94 USD (4.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.68% (233.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (125.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADCHFb
|3
|AUDCHFb
|3
|GBPAUDb
|3
|NZDUSDb
|1
|EURAUDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADCHFb
|-78
|AUDCHFb
|-79
|GBPAUDb
|-77
|NZDUSDb
|24
|EURAUDb
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADCHFb
|-345
|AUDCHFb
|-237
|GBPAUDb
|-735
|NZDUSDb
|113
|EURAUDb
|363
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.75 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +47.29 USD
Máxima perda consecutiva: -233.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
100%
11
18%
80%
0.20
-16.97
USD
USD
5%
1:200