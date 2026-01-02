信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trading Journey
Fendi Pramono

Trading Journey

Fendi Pramono
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -4%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
23.75 USD
最差交易:
-26.47 USD
毛利:
47.29 USD (476 pips)
毛利亏损:
-233.94 USD (1 317 pips)
最大连续赢利:
2 (47.29 USD)
最大连续盈利:
47.29 USD (2)
夏普比率:
-0.87
交易活动:
79.83%
最大入金加载:
21.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.80
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
0.20
预期回报:
-16.97 USD
平均利润:
23.65 USD
平均损失:
-25.99 USD
最大连续失误:
9 (-233.94 USD)
最大连续亏损:
-233.94 USD (9)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
233.94 USD
最大值:
233.94 USD (4.68%)
相对跌幅:
结余:
4.68% (233.94 USD)
净值:
2.55% (125.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADCHFb 3
AUDCHFb 3
GBPAUDb 3
NZDUSDb 1
EURAUDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADCHFb -78
AUDCHFb -79
GBPAUDb -77
NZDUSDb 24
EURAUDb 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADCHFb -345
AUDCHFb -237
GBPAUDb -735
NZDUSDb 113
EURAUDb 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.75 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +47.29 USD
最大连续亏损: -233.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trading Journey
每月30 USD
-4%
0
0
USD
4.8K
USD
1
100%
11
18%
80%
0.20
-16.97
USD
5%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载