- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
23.75 USD
最差交易:
-26.47 USD
毛利:
47.29 USD (476 pips)
毛利亏损:
-233.94 USD (1 317 pips)
最大连续赢利:
2 (47.29 USD)
最大连续盈利:
47.29 USD (2)
夏普比率:
-0.87
交易活动:
79.83%
最大入金加载:
21.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.80
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
0.20
预期回报:
-16.97 USD
平均利润:
23.65 USD
平均损失:
-25.99 USD
最大连续失误:
9 (-233.94 USD)
最大连续亏损:
-233.94 USD (9)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
233.94 USD
最大值:
233.94 USD (4.68%)
相对跌幅:
结余:
4.68% (233.94 USD)
净值:
2.55% (125.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADCHFb
|3
|AUDCHFb
|3
|GBPAUDb
|3
|NZDUSDb
|1
|EURAUDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADCHFb
|-78
|AUDCHFb
|-79
|GBPAUDb
|-77
|NZDUSDb
|24
|EURAUDb
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADCHFb
|-345
|AUDCHFb
|-237
|GBPAUDb
|-735
|NZDUSDb
|113
|EURAUDb
|363
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.75 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +47.29 USD
最大连续亏损: -233.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
100%
11
18%
80%
0.20
-16.97
USD
USD
5%
1:200