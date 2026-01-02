- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
2 (18.18%)
Убыточных трейдов:
9 (81.82%)
Лучший трейд:
23.75 USD
Худший трейд:
-26.47 USD
Общая прибыль:
47.29 USD (476 pips)
Общий убыток:
-233.94 USD (1 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (47.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.87
Торговая активность:
79.83%
Макс. загрузка депозита:
21.93%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
0.20
Мат. ожидание:
-16.97 USD
Средняя прибыль:
23.65 USD
Средний убыток:
-25.99 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-233.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.94 USD (9)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.94 USD
Максимальная:
233.94 USD (4.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.68% (233.94 USD)
По эквити:
2.55% (125.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADCHFb
|3
|AUDCHFb
|3
|GBPAUDb
|3
|NZDUSDb
|1
|EURAUDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADCHFb
|-78
|AUDCHFb
|-79
|GBPAUDb
|-77
|NZDUSDb
|24
|EURAUDb
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADCHFb
|-345
|AUDCHFb
|-237
|GBPAUDb
|-735
|NZDUSDb
|113
|EURAUDb
|363
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.75 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +47.29 USD
Макс. убыток в серии: -233.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
100%
11
18%
80%
0.20
-16.97
USD
USD
5%
1:200