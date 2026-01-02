СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trading Journey
Fendi Pramono

Trading Journey

Fendi Pramono
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
2 (18.18%)
Убыточных трейдов:
9 (81.82%)
Лучший трейд:
23.75 USD
Худший трейд:
-26.47 USD
Общая прибыль:
47.29 USD (476 pips)
Общий убыток:
-233.94 USD (1 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (47.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.87
Торговая активность:
79.83%
Макс. загрузка депозита:
21.93%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
0.20
Мат. ожидание:
-16.97 USD
Средняя прибыль:
23.65 USD
Средний убыток:
-25.99 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-233.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.94 USD (9)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.94 USD
Максимальная:
233.94 USD (4.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.68% (233.94 USD)
По эквити:
2.55% (125.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADCHFb 3
AUDCHFb 3
GBPAUDb 3
NZDUSDb 1
EURAUDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADCHFb -78
AUDCHFb -79
GBPAUDb -77
NZDUSDb 24
EURAUDb 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADCHFb -345
AUDCHFb -237
GBPAUDb -735
NZDUSDb 113
EURAUDb 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.75 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +47.29 USD
Макс. убыток в серии: -233.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Journey
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
4.8K
USD
1
100%
11
18%
80%
0.20
-16.97
USD
5%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.