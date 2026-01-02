SeñalesSecciones
Fendi Pramono

Trading Journey

Fendi Pramono
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -4%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
2 (18.18%)
Transacciones Irrentables:
9 (81.82%)
Mejor transacción:
23.75 USD
Peor transacción:
-26.47 USD
Beneficio Bruto:
47.29 USD (476 pips)
Pérdidas Brutas:
-233.94 USD (1 317 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (47.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.87
Actividad comercial:
42.29%
Carga máxima del depósito:
21.93%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.80
Transacciones Largas:
6 (54.55%)
Transacciones Cortas:
5 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.20
Beneficio Esperado:
-16.97 USD
Beneficio medio:
23.65 USD
Pérdidas medias:
-25.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-233.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-233.94 USD (9)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
233.94 USD
Máxima:
233.94 USD (4.68%)
Reducción relativa:
De balance:
4.68% (233.94 USD)
De fondos:
2.55% (125.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADCHFb 3
AUDCHFb 3
GBPAUDb 3
NZDUSDb 1
EURAUDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADCHFb -78
AUDCHFb -79
GBPAUDb -77
NZDUSDb 24
EURAUDb 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADCHFb -345
AUDCHFb -237
GBPAUDb -735
NZDUSDb 113
EURAUDb 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.75 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +47.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -233.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
