トレード:
14
利益トレード:
8 (57.14%)
損失トレード:
6 (42.86%)
ベストトレード:
99.80 USD
最悪のトレード:
-50.22 USD
総利益:
316.53 USD (24 452 pips)
総損失:
-167.38 USD (11 482 pips)
最大連続の勝ち:
8 (316.53 USD)
最大連続利益:
316.53 USD (8)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
73.43%
最大入金額:
4.46%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
13 (92.86%)
短いトレード:
1 (7.14%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
10.65 USD
平均利益:
39.57 USD
平均損失:
-27.90 USD
最大連続の負け:
3 (-90.35 USD)
最大連続損失:
-90.35 USD (3)
月間成長:
35.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.03 USD
最大の:
90.35 USD (15.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.12% (77.03 USD)
エクイティによる:
4.75% (22.39 USD)
ベストトレード: +99.80 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +316.53 USD
最大連続損失: -90.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
