- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
99.80 USD
Worst Trade:
-50.22 USD
Profitto lordo:
316.53 USD (24 452 pips)
Perdita lorda:
-167.38 USD (11 482 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (316.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
72.40%
Massimo carico di deposito:
4.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
13 (92.86%)
Short Trade:
1 (7.14%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
10.65 USD
Profitto medio:
39.57 USD
Perdita media:
-27.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-90.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.35 USD (3)
Crescita mensile:
35.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.03 USD
Massimale:
90.35 USD (15.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.12% (77.03 USD)
Per equità:
4.75% (22.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|149
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.80 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +316.53 USD
Massima perdita consecutiva: -90.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
