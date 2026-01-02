- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
8 (57.14%)
Negociações com perda:
6 (42.86%)
Melhor negociação:
99.80 USD
Pior negociação:
-50.22 USD
Lucro bruto:
316.53 USD (24 452 pips)
Perda bruta:
-167.38 USD (11 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (316.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.53 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
73.43%
Depósito máximo carregado:
4.46%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
13 (92.86%)
Negociações curtas:
1 (7.14%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
10.65 USD
Lucro médio:
39.57 USD
Perda média:
-27.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-90.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.35 USD (3)
Crescimento mensal:
35.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.03 USD
Máximo:
90.35 USD (15.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.12% (77.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (22.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|149
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.80 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +316.53 USD
Máxima perda consecutiva: -90.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
