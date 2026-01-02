- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
8 (57.14%)
亏损交易:
6 (42.86%)
最好交易:
99.80 USD
最差交易:
-50.22 USD
毛利:
316.53 USD (24 452 pips)
毛利亏损:
-167.38 USD (11 482 pips)
最大连续赢利:
8 (316.53 USD)
最大连续盈利:
316.53 USD (8)
夏普比率:
0.27
交易活动:
73.43%
最大入金加载:
4.46%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.65
长期交易:
13 (92.86%)
短期交易:
1 (7.14%)
利润因子:
1.89
预期回报:
10.65 USD
平均利润:
39.57 USD
平均损失:
-27.90 USD
最大连续失误:
3 (-90.35 USD)
最大连续亏损:
-90.35 USD (3)
每月增长:
35.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
77.03 USD
最大值:
90.35 USD (15.37%)
相对跌幅:
结余:
22.12% (77.03 USD)
净值:
4.75% (22.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|149
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.80 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +316.53 USD
最大连续亏损: -90.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
597
USD
USD
1
0%
14
57%
73%
1.89
10.65
USD
USD
22%
1:200