- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
8 (57.14%)
Убыточных трейдов:
6 (42.86%)
Лучший трейд:
99.80 USD
Худший трейд:
-50.22 USD
Общая прибыль:
316.53 USD (24 452 pips)
Общий убыток:
-167.38 USD (11 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (316.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.53 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
73.43%
Макс. загрузка депозита:
4.46%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
13 (92.86%)
Коротких трейдов:
1 (7.14%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
10.65 USD
Средняя прибыль:
39.57 USD
Средний убыток:
-27.90 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-90.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.35 USD (3)
Прирост в месяц:
35.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.03 USD
Максимальная:
90.35 USD (15.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.12% (77.03 USD)
По эквити:
4.75% (22.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|149
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.80 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +316.53 USD
Макс. убыток в серии: -90.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Pending order
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
597
USD
USD
1
0%
14
57%
73%
1.89
10.65
USD
USD
22%
1:200