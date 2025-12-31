いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.99 × 76 FusionMarkets-Live 2 2.40 × 57 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 ICMarketsSC-Live04 16.67 × 3 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは