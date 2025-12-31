- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.52 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
8.65 USD (53 174 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (8.65 USD)
最大連続利益:
8.65 USD (10)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
51.16%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
0.87 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
16.64% (18.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|3
|GER40
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|GER40
|1
|US30
|0
|NAS100
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|113
|BTCUSD
|43K
|GER40
|7.8K
|US30
|2.1K
|NAS100
|431
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.52 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +8.65 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.99 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|2.40 × 57
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
ICMarketsSC-Live04
|16.67 × 3
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.
Kein Martingale!
レビューなし
