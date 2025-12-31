- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
10 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.52 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
8.65 USD (53 174 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
10 (8.65 USD)
最大连续盈利:
8.65 USD (10)
夏普比率:
0.89
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
51.16%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
8.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
14.92% (16.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|3
|GER40
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|GER40
|1
|US30
|0
|NAS100
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|113
|BTCUSD
|43K
|GER40
|7.8K
|US30
|2.1K
|NAS100
|431
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.52 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +8.65 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.
Kein Martingale!
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
1
0%
10
100%
100%
n/a
0.87
USD
USD
15%
1:500