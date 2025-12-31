- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
36 (85.71%)
손실 거래:
6 (14.29%)
최고의 거래:
6.89 USD
최악의 거래:
-12.11 USD
총 수익:
44.93 USD (91 202 pips)
총 손실:
-28.72 USD (87 959 pips)
연속 최대 이익:
10 (17.12 USD)
연속 최대 이익:
17.12 USD (10)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
86.05%
최대 입금량:
54.55%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
31 (73.81%)
숏(주식차입매도):
11 (26.19%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.39 USD
평균 이익:
1.25 USD
평균 손실:
-4.79 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.14 USD)
연속 최대 손실:
-12.11 USD (1)
월별 성장률:
16.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.25 USD
최대한의:
14.90 USD (13.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.70% (14.90 USD)
자본금별:
16.64% (18.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|9
|GER40
|3
|US30
|2
|NAS100
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|-3
|GER40
|2
|US30
|0
|NAS100
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|881
|BTCUSD
|-17K
|GER40
|16K
|US30
|2.2K
|NAS100
|1.3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.89 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +17.12 USD
연속 최대 손실: -1.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.
Kein Martingale!
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
2
0%
42
85%
86%
1.56
0.39
USD
USD
17%
1:500