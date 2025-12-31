Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.99 × 76 FusionMarkets-Live 2 2.40 × 57 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 ICMarketsSC-Live04 16.67 × 3 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen