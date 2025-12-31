SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Pips Maker Gold1
Lars Kirchknopf

Pips Maker Gold1

Lars Kirchknopf
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
10 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.52 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
8.65 USD (53 174 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (8.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.65 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
51.16%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
6 (60.00%)
Short-Positionen:
4 (40.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
8.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
16.64% (18.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
BTCUSD 3
GER40 1
US30 1
NAS100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
GER40 1
US30 0
NAS100 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 113
BTCUSD 43K
GER40 7.8K
US30 2.1K
NAS100 431
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.52 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.99 × 76
FusionMarkets-Live 2
2.40 × 57
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.

Kein Martingale! 

Keine Bewertungen
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 16:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
