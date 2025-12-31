Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.99 × 76 FusionMarkets-Live 2 2.40 × 57 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 ICMarketsSC-Live04 16.67 × 3 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика