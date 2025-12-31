СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pips Maker Gold1
Lars Kirchknopf

Pips Maker Gold1

Lars Kirchknopf
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8.65 USD (53 174 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (8.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.65 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
51.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.64% (18.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
BTCUSD 3
GER40 1
US30 1
NAS100 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 4
GER40 1
US30 0
NAS100 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 113
BTCUSD 43K
GER40 7.8K
US30 2.1K
NAS100 431
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8.65 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.99 × 76
FusionMarkets-Live 2
2.40 × 57
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.

Kein Martingale! 

Нет отзывов
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 20:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 19:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 16:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pips Maker Gold1
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
109
USD
1
0%
10
100%
100%
n/a
0.87
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.