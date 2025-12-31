- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.52 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8.65 USD (53 174 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (8.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.65 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
51.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.64% (18.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|3
|GER40
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|4
|GER40
|1
|US30
|0
|NAS100
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|113
|BTCUSD
|43K
|GER40
|7.8K
|US30
|2.1K
|NAS100
|431
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.52 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8.65 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.99 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|2.40 × 57
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
ICMarketsSC-Live04
|16.67 × 3
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Ich handele meistens Gold. Empfohlene Mindestkontogröße zum kopieren 500 Dollar.
Kein Martingale!
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
1
0%
10
100%
100%
n/a
0.87
USD
USD
17%
1:500